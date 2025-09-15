Глава Химок приняла участие в Дне наставника программы «Герои Подмосковья»

В мастерской управления «Сенеж» провели День наставника по региональной программе «Герои Подмосковья». В мероприятии приняла участие глава Химок Елена Землякова. Она обсудила с финалистами программы детали обучения и план дальнейшей работы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В ходе встречи пообщались с Александром Александровым, руководителем Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Мы совместно работаем в рамках программы. Еще один химчанин, Шамиль Хабибуллин, будет стажироваться в команде Министерства транспорта Московской области. Но мы также остаемся на связи и готовы оказывать поддержку», — отметила Елена Землякова в своем телеграм-канале.

На встрече выступил полковник и участник первого потока программы «Время героев» Александр Тихонов. Он рассказал, как наставничество и стажировки помогли ему перейти от военной службы к новой управленческой роли. Также участники обсудили вопросы психологической поддержки, эффективной коммуникации и диалога с жителями.

«Обсудили детали взаимодействия и ближайшие планы. Сейчас мы продолжаем осваивать необходимые навыки в рамках региональной программы. Впереди нас ждет много интересной и плодотворной работы», — поделился Александр Александров.

Обучение финалистов программы «Герои Подмосковья» проводят на базе мастерской управления «Сенеж». Сейчас 70 участников изучают первый образовательный модуль «Государственная политика и система госуправления». До апреля 2026 года им предстоит изучить еще три: «Экономику и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.