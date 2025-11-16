Глава Химок поздравила пару золотых юбиляров с 50-летием совместной жизни

В Химках супружеская пара Валерий Яковлевич и Любовь Петровна Буйленко отметили 50-летие совместной семейной жизни. Глава Химок Елена Землякова не осталась в стороне и поздравила юбиляров с их личным праздником, сообщили в администрации городского округа Химки.

Валерий Яковлевич и Любовь Петровна зарегистрировали свои отношения в Химкинском отделе ЗАГСа 15 ноября 1975 года — 50 лет назад. Землякова пожелала супругам здоровья и радости в совместной жизни.

«Поздравляю Валерия Яковлевича и Любовь Петровну с золотым юбилеем и желаю им крепкого здоровья, счастья и бодрости духа. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и теплом, как и в тот день, когда вы сказали друг другу „да“!», — отметила Елена Землякова.

Будущие супруги познакомились в студенчестве, когда учились вместе в Московском автодорожном институте. Валерий без раздумий сделал предложение любимой девушке. С тех пор они идут по жизни рука об руку.

Внутренняя служба в рядах российской милиции стала призванием Валерия, а Любовь выбрала карьеру в страховой организации, обслуживающей правоохранительные структуры. Их профессиональная деятельность служит еще одним доказательством того, что совместные усилия способствуют достижению значимых результатов.

Пара воспитала двух дочерей — Оксану и Светлану, и двоих внуков — Матвея и Юлию.

«Любовь — это самое красивое и самое емкое слово. Любовь очень много в себя вмещает. И всю жизнь надо за это чувство бороться», — поделилась Любовь Петровна Буйленко.

Сегодня супругов вернули в прошлое, предложив снова произнести заветное «да». Также семье юбиляров передали подарки от администрации городского округа и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.

