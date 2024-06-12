Глава Химок поздравил жителей с Днем России

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с сотнями жителей принял участие в праздничной программе, которая прошла в парке Толстого в честь Дня России. Для всех гостей было организовано более 10 праздничных локаций: мастер-классы, выставки и масштабная концертная программа.

«Наша сила — в единстве и стойкости. Мы гордимся Россией — местом, в котором живем, нашей Родиной. Каждый из нас сегодня вносит свой вклад в будущее страны. Вместе и сообща, проявив волю и сплочённость, мы преодолеем любые вызовы и продолжим уверенное движение вперед», — обратился к химчанам Дмитрий Волошин.

Вместе с главой округа жителей также поздравили депутат Мособлдумы Михаил Раев, благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.

«Хочу пожелать всем химчанам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия. Перед нами стоят большие задачи по развитию не только Химок, но и всей нашей страны. Только объединившись мы справимся со всеми вызовами», — сказал Михаил Раев.

Также сегодня мероприятия прошли в парках «Дубки», Величко, «Подрезково», «Экоберег» и в сквере имени Марии Рубцовой. Для химчан подготовили различные активности, среди них — командные состязания, турнир по пляжному волейболу, открытый турнир по стритболу любительских команд «Чистая победа».

«Этот праздник — масштабное и красивое событие. В парке сегодня развлечение могут найти как детки, так и взрослые», — отметила химчанка Александра Груздева.

Всего участие в праздничных мероприятиях в городском округе Химки приняли пять тысяч жителей.