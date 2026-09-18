Глава Химок Инна Федотова проверила избирательные участки в округе

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Глава Химок Инна Федотова и депутат Госдумы Денис Кравченко проверили работу участков в Аэрокосмическом лицее 18 сентября. Голосование проходит в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Химки Инна Федотова вместе с депутатом Госдумы Денисом Кравченко проверила работу избирательных участков в Аэрокосмическом лицее. По словам главы округа, голосование проходит в штатном режиме.

«Пообщалась с членами комиссий — голосование проходит в штатном режиме. Впереди три дня работы, поэтому важно обеспечить необходимые условия и для избирателей, и для сотрудников участков», — отметила Инна Федотова.

На участках голосуют жители разных поколений. Денис Кравченко пришел на участок № 3167 вместе с супругой Натальей, дочерью и родителями. Для его дочери эти выборы стали первыми.

«Исполнил свой гражданский долг, посетив избирательный участок № 3167 в Химках вместе с супругой Натальей, дочерью и родителями», — дополнил Денис Кравченко.

В Химках работают 118 избирательных участков. Они открыты 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.