Глава Химок Елена Землякова встретилась с жителями на выездной администрации

Глава Химок Елена Землякова провела встречу с жителями городского округа в рамках выездной администрации. Глава муниципалитета вместе с профильными специалистами приняла 47 обращений химчан.

Выездная администрация состоялась 12 ноября в школе «Наследие». Глава муниципалитета подчеркнула, что вопросы касались различных сфер — от социальной поддержки и до благоустройства. Некоторые из них удается решить на месте, что-то приходится планировать и вносить в планы работ на ближайшие периоды.

Житель квартала Старбеево Михаил Башилов обратился по вопросам кронирования деревьев на улице Ленина и благоустройству пешеходного моста, который ведет к каналу имени Москвы.

Землякова отметила, что после поручения профильному заместителю специалисты выполнили работы по кронированию деревьев и провели локальный ремонт пешеходного моста. Также в ближайшее время состоятся переговоры с ФГУП «Канал имени Москвы» о необходимости обустройства лестницы, ведущей к каналу.

«Дорогие химчане! Следующая выездная администрация пройдет 19 ноября в Кутузовском. Прием жителей состоится с 18:00 до 20:00 по адресу: д. Брехово, 78А», — написала Землякова в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

