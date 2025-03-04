Глава Химок Елена Землякова вручила юным жителям округа их первые паспорта РФ
Фото - © Администрация Химки г.о.
Глава городского округа Химки Елена Землякова вручила первые паспорта юным жителям. Главный документ в торжественной обстановке получили 6 школьников, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Желаю каждому из ребят найти свое любимое дело, развиваться, стремиться только вперед! А мы поможем во всех начинаниях», — сказала Елена Землякова.
Вместе с Еленой Земляковой ребят также поздравил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
«Люблю Химки, мне очень нравится место, где я живу. В будущем планирую остаться в городе. Мечтаю стать актрисой», — сказала химчанка Елизавета Шапорова.
Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.
Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.