Глава Химок Елена Землякова вручила юным жителям округа их первые паспорта РФ

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«Желаю каждому из ребят найти свое любимое дело, развиваться, стремиться только вперед! А мы поможем во всех начинаниях», — сказала Елена Землякова.

Вместе с Еленой Земляковой ребят также поздравил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

«Люблю Химки, мне очень нравится место, где я живу. В будущем планирую остаться в городе. Мечтаю стать актрисой», — сказала химчанка Елизавета Шапорова.

Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.