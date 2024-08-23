Глава Химок Дмитрий Волошин вручил паспорта РФ 4 юным жителям округа

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил паспорта четырем юным жителям. Участие в церемонии приняли родители ребят. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Нам с вами повезло быть гражданами такой большой и великой страны — России. Здесь каждый может себя успешно реализовать в любой сфере, которую он изберет. Главное — найти в себе то самое лучшее, чем вы можете послужить родной стране и, конечно, Химкам», — обратился к ребятам Дмитрий Волошин.

Юноши и девушки вместе с паспортами получили также поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки.

«Для меня вручение паспорта было волнительным и одновременно радостным событием. Только положительные эмоции», — сказала юная химчанка Виктория Богданова.

Поздравил ребят также председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский.

«Помните, что горизонтов нет, перед вами открыты все двери. У вас колоссальные возможности, самое главное, — всегда идти навстречу своей мечте», — отметил Малиновский.

Всего с начала года в Химках паспорта получили уже десятки юных химчан.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.