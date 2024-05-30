Глава ГУРБ Подмосковья ознакомился с мощностями исправительной колонии № 5

Руководитель ГУРБ Московской области Кирилл Карасев посетил производственные участки исправительной колонии № 5 ГУ ФСИН России по Московской области и обсудил с руководством учреждения размещение заказов на пошив изделий легкой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Исправительная колония № 5 специализируется на выпуске специальной и рабочей одежды, в том числе для силовых структур. Пошив изделий осуществляется на оборудовании, часть из которого была передана учреждению в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».

Такое взаимодействие, с одной стороны, благоприятно влияет на экономику региона и позволяет закрывать потребности государства в обеспечении служащих формой, а с другой стороны, трудоустройство осужденных развивает у них профессиональные навыки и способствует возмещению ущерба, причиненного ими в ходе совершения преступлений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.