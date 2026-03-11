Глава градообразующего завода в Орловской области занимал деньги сам себе

Предпринимателя Александра Казаченко, владеющего градообразующим заводом в Орловской области, обвинили в предоставлении кредитов самому себе. Информация стала публичной после того, как экологические активисты выявили нелегальную разработку карьера, принадлежащего «Мелору», сообщает Mash .

Предварительно известно, что в собственности бизнесмена находятся компании «Мелор» и «Промцеолит». Данная информация стала публичной после того, как экологические активисты выявили нелегальную разработку карьера, принадлежащего «Мелору». Соответствующей лицензии на подобного рода работы не было.

Процесс был организован следующим образом: сначала происходила добыча сырья, которое затем направлялось на завод предпринимателя. Дела развивались успешно. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что Казаченко перевел со счетов предприятия 85,6 миллионов рублей в форме займов себе и организациям, связанным с ним.

В то же время компания имеет задолженность перед прежними партнерами — «Цеотрейдресурс» — на сумму 90 миллионов рублей, однако бизнесмен не торопится ее погашать, игнорируя судебное решение.

В настоящее время активы фирмы заблокированы в рамках уголовного дела, расследование которого контролирует полковник Станислав Драбинка. По данным СМИ, Казаченко рассчитывает, что сможет повлиять на прекращение дела в отношении себя благодаря использованию контактов в администрации Орловской области.

