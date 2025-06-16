Глава Городца Александр Мудров подарил дочери котенка из приюта

«Наша семья — кошатники. Так случилось, что наш кот-старичок Осирис не так давно ушел по радуге на небо. Такова жизнь. Но дом, в котором нет двух котов, не может полноценно считаться уютным. Поэтому мы пошли к добрым друзьям нашей семьи и всего Городецкого округа — благотворительному фонду „Сострадание-НН“. Именно среди его постояльцев наша дочка нашла того, из-за кого ее сердечко екнуло — котика Геркулеса», — поделился он.

Мудров рассказал, что в их семье сложилось так, что пожилой кот Осирис был предан маме, а кошка Исида показывалась лишь при появлении папы. По его словам, у дочери не было своего кота, а теперь он есть — сейчас котенок осваивается в новом доме.

Он также обратился к своим подписчикам с призывом проявлять сострадание к бездомным животным, подчеркнув, что, кроме людей, им больше никто не поможет.

Жестокость собак часто является отражением тяжелых условий их существования, добавил Мудров. Он уверен, что с появлением муниципального приюта в Городце жизнь улучшится не только для людей, но и для самих бездомных животных. По его словам, множество малышей, мечтающих о заботливых хозяевах, находятся как в приюте «Сострадание-НН», так и в частном приюте в Городце.

«Позвольте добру в своей душе восторжествовать: заберите домой своего друга из приюта», — заключил глава Городецкого округа.