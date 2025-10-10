Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел прием граждан

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с профильными заместителями провел прием жителей по личным вопросам. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С просьбой о принятии на баланс и обслуживании муниципалитетом очистных сооружений села Ситне-Щелканово, принадлежащих заводу ООО «Жилевская кремнеорганика», обратился технический директор завода, член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Заявитель отметил, что очистные построены в советское время, на данный момент завод не может обеспечить им необходимое обслуживание.

Поскольку коммуникации используются для нужд жителей села Ситне-Щелканово, будет рассмотрена возможность принятия очистных сооружений на баланс округа и включения их в программу по модернизации объектов ЖКХ.

Заявитель поблагодарил главу округа за поддержку, оказываемую участникам и ветеранам СВО.

К Сергею Мужальских обратилась жительница города Ступино с просьбой о строительстве дороги от улицы Карпова до Загумной. В ближайшее время будет организована встреча с жителями для оценки ситуации. В случае согласия всех проживающих дорога будет построена.

По всем обращениям жителям дана консультация.

Прием жителей проводится на регулярной основе. Записаться можно во 2-ю и 4-ю среду месяца в кабинете № 115 здания администрации округа (г. Ступино, ул. Андропова 43А/2) с 9.00 до 10.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.