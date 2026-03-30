Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел личный прием граждан

26 марта руководитель муниципалитета Сергей Мужальских совместно с городским прокурором Андреем Чижовым, представителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и профильными заместителями провел прием жителей по личным вопросам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый руководитель «Ступинского учебно-производственного предприятия всесоюзного общества слепых» обратился с несколькими вопросами. В первую очередь было рассмотрено предложение по увековечиванию памяти погибшего участника СВО, ефрейтора пулеметчика мотострелкового отделения в школе № 1 в виде памятной доски. Следующим был рассмотрен вопрос о состоянии канализационных колодцев, поврежденных в ходе ремонта теплотрассы. Сложившаяся ситуация повлекла за собой подтопление подвальных помещений УПП ВОС. По итогам рассмотрения обращений даны соответствующие поручения профильным службам, взят контроль за устранением выявленных недостатков.

Доброволец специальной военной операции обратился с просьбой оказать содействие в решении вопроса, связанного с оформлением земельного участка для ведения фермерского хозяйства. Заявителю даны разъяснения о порядке предоставления земли. Вопрос взят на контроль профильным структурным подразделением.

По всем обращениям граждан даны консультации, часть вопросов решена непосредственно в ходе приема. Обращения, требующие дополнительной проработки, находятся на контроле главы округа до полного исполнения.

Прием граждан проводится на регулярной основе. Записаться можно во 2-ю и 4-ю среду месяца в кабинете № 115 здания администрации округа (г. Ступино, ул. Андропова, 43А/2) с 9.00 до 10.00.