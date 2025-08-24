Глава городского округа Домодедово поздравила жителей с днем округа

Глава Домодедово Евгения Хрусталева поздравила жителей с Днем городского округа, отметив, что это событие объединяет всех жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«День рождения Домодедово — наш общий праздник. Для кого-то это место, где прошло детство и встретилась первая любовь, для кого-то — где произошел карьерный взлёт и где живёт его семья. Но для всех Домодедово — это родной дом», — сказала она в своем приветствии.

По словам главы, в последние годы округ значительно изменился, превратившись из сельской территории в современный и динамично развивающийся район.

«Здесь комфортно жить, работать, воспитывать детей и строить планы на будущее», — добавила она.

Глава также подчеркнула, что главное богатство Домодедово — это его жители: ветераны, большие семьи, школьники и молодежь.

«Дорогие земляки, от всей души поздравляю с Днем рождения Домодедово! Я уверена: впереди у нас еще больше достижений и поводов для гордости за родной край. Домодедово — наш Дом!» — заключила она.

