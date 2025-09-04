Глава города приняла участие в выездной администрации в Новых Химках

В Новых Химках представители администрации провели встречу с жителями. Глава города Елена Землякова совместно с профильными специалистами приняли 58 обращений химчан. Самые популярные вопросы затронули сферы благоустройства, ЖКХ, социальной поддержки и транспорта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Виктория Максимча обратилась по вопросу установки площадки для выгула домашних животных на улице Машинцева, 9. Вопрос взяли на контроль. В ближайшее время к жителям дома приедут специалисты, чтобы тщательно обследовать дворовую территорию и понять, какую конфигурацию площадки можно разместить.

«Я пришла с просьбой о строительстве площадки для выгула собак. Нас услышали, в наш район приедет руководитель из администрации, который отвечает за это направление. Надеюсь, что в следующем году у нас появится площадка», — поделилась жительница Химок Виктория Максимча.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 33 выездные администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.