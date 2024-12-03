Глава Лосино-Петровского с депутатом Госудумы провели прием жителей

Жительница Свердловского обратилась с вопросом о расширении парковки во дворе дома № 8 улицы Михаила Марченко, а также перенести воркаут на детскую игровую площадку. Кроме того, необходимо в этом же дворе благоустроить «народную тропу» до сетевого магазина. Так как план работ на следующий год уже сформирован, приняли решение рассмотреть комплексное благоустройство дворовой территории, включающее в себя расширение парковки, перенос воркаута, модернизация детской игровой площадки и благоустройство «народной тропы» при формировании плана на 2026 год. Однако, уже в следующем году подготовим проект, который презентуем жителям, после чего все желающие смогут проголосовать на портале «Добродел».

Важнейший вопрос был затронут на встрече — это безопасность детей. Необходимо установить искусственную неровность около детского сада и дорожный знак «Осторожно! Дети!», так как автомобилисты не снижают скорость в этом месте. И дополнительно сделать разметку «пешеходный переход». Все перечисленные работы выполним в весенне-летний период следующего года.

Помощь нашим бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции — это неотъемлемая часть жизни активных жителей Свердловского. Добровольцы изготавливают сухие супы, упаковывают и отправляют на СВО. Приняли решение поддержать добрые дела и организовать доставку овощей для наших волонтеров.

Кроме того, на прием пришла семья нашего вернувшегося бойца, который получил серьезную травму стопы, а вследствие чего инвалидность. Теперь молодой человек нуждается в операции, установке ортеза и реабилитации. Супруги попросили помочь в получении выплаты по ранению. Обязательно поможем.

Также глава семьи изъявил желание пройти курсы профессиональной переподготовки для получения дополнительного образования. Так как до военной службы его работа была связана с физическим трудом, что впредь запрещено по состоянию здоровья. «Комитет семей воинов Отечества» предоставит возможность выбрать направление для обучения и бесплатно освоить новую профессию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев