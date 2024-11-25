Глава Электростали в торжественной обстановке вручила паспорта юным жителям

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В торжественной обстановке глава городского округа Электросталь Инна Волкова и заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округа Электросталь Жанна Кирюшина вручили молодым юношам и девушкам паспорта гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждый ребенок имеет возможность получить свой первый паспорт в торжественной обстановке. В этот раз такое желание выразили десять юных электростальцев.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить об этом специалисту во время подачи заявления.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.