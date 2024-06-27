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Глава ФССП РФ: неплательщикам алиментов могут запретить ходить на футбол

Злостным неплательщиков алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия, сообщает ТАСС .

Директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов во время XII Петербургского международного юридического форума ответил на вопрос о возможных новых способах воздействия на должников.

Он отметил, что в качестве мер воздействия на злостных неплательщиков долгов прорабатывается ряд законодательных инициатив, которые будут косвенно принуждать к исполнению требований судебных актов.

В частности, рассматривается возможность введения для должников по алиментам запрета на посещение официальных спортивных соревнований, в том числе футбольных матчей, где, как правило, высокая стоимость входных билетов.

Новые законодательства прорабатываются Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами.

Также, по словам Аристова, для включенных в реестр должников алиментщиков предлагается на законодательном уровне установить возможность приостановки или отказа в оформлении карты болельщика.

Закон о реестре алиментщиков вступит в силу 24 мая 2025 года.