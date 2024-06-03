Глава Фрязина Воробьев встретился с военнослужащими и их семьями

Совместно с депутатом совета депутатов Александрой Киреевой и координатором фонда «Защитники Отечества» в наукограде Натальей Барабошкиной глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев провел встречу с бойцами и их женами, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В первую очередь обсудили, какая помощь им необходима.

«Один из участников встречи — Игорь, который получил ранение, но самое важное, не потерял силу духа. Игорь с удовольствие делится своими планами на жизнь — впереди учеба в магистратуре и успешная карьера в родном нашем городе. Мы со своей стороны окажем всю необходимую поддержку для реализации намеченных целей», — пообещал глава округа Дмитрий Воробьев.

Также на встрече обсудили вопросы организации парковочных пространств для людей с ограниченными возможностями здоровья в наукограде и доступной среды на дворовых территориях. Особое внимание было уделено необходимой помощи и поддержке бойцам, которую оказывают вместе с движением #Помогаемнашимребатам.

«Мы неоднократно направляли гуманитарную помощь и отрадно слышать и о том, что она доходит до бойцов и важна для наших защитников. Общаясь со столь сильными людьми я точно уверен, что Победа будет за нами!» — добавил Дмитрий Воробьев.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.