Глава Электростали проверил уборку и ремонт дорог 22 апреля

Объезд территорий провел 22 апреля глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов. Он оценил содержание улиц и дворов, а также ход дорожных и благоустроительных работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе планового объезда особое внимание уделили качеству уборки улиц и тротуаров, состоянию дворов и общественных пространств. Многие территории уже привели в порядок, однако по ряду адресов выявили недочеты. Замечания включили в адресную программу субботника. Также в округе проводят опиловку и удаление аварийных деревьев для обеспечения безопасности жителей.

На проспекте Ленина продолжается обновление дорожного полотна. На одном из участков уже уложили новый асфальт и восстановили движение транспорта. Подрядчик выполняет работы в сжатые сроки, чтобы минимизировать неудобства для общественного транспорта и автомобилистов.

Кроме того, началось комплексное благоустройство дворовых территорий. Специалисты приступили к подготовительным и демонтажным работам. Во время объезда глава округа пообщался с жителями, все обращения и предложения передали исполнителям для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.