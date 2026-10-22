Глава Электростали проверил содержание дворов, улиц и дорог

Во время объезда Филипп Ефанов уделил внимание сбору мусора, уборке опавшей листвы и дорожного смета, опиловке деревьев и вывозу порубочных остатков.

В округе продолжают устранять дефекты дорожного покрытия струйно-инъекционным методом. На проспекте Ленина и улице Спортивной установили два новых остановочных павильона.

Параллельно формируют адресную программу благоустройства на 2027 год. На основании обращений жителей определяют территории для комплексного обновления дворов, установки детских игровых площадок и создания комфортной пешеходной инфраструктуры.

В ходе объезда глава округа пообщался с жителями. Профильные службы приняли в работу все поступившие вопросы и предложения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.