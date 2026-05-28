Глава Электростали проверил благоустройство и ремонт дорог

Глава Электростали Филипп Ефанов 27 мая провел еженедельный объезд территорий и проверил обращения жителей и ход работ по благоустройству. Комиссия оценила состояние дворов и дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Филипп Ефанов вместе с заместителями и профильными специалистами проверил адреса, по которым ранее поступали обращения жителей. В центре внимания были окос травы, уборка дорожного смета, покраска бордюров и нанесение разметки, а также ямочный ремонт.

В округе продолжается обновление дворовых территорий. В 2026 году планируется благоустроить семь дворов. На улице Корнеева, у дома № 6, сейчас обустраивают парковочные зоны и пешеходные дорожки. Здесь также планируют установить площадку для воркаута.

Продолжается ремонт дорожного полотна на проспекте Ленина. Работы выполнены на 60%: подрядчик укладывает асфальт на второй полосе.

Кроме того, в этом году в Электростали установят восемь детских игровых площадок. Два крупных комплекса появятся по программе губернатора на улицах Победы и Пушкина, еще шесть площадок будут малого формата. Подрядная организация уже проводит работы по устройству основания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.