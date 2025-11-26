Глава Электростали провел объезд территорий

На улице Победы в районе дома № 15 корп. 2 запланированы работы по благоустройству в будущем году. В рамках объезда обсудили план предстоящих работ. Данная территория была выбрана жителями в ходе общественного голосования. Реализация благоустройства территории стала возможной благодаря федеральной инициативе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Еще одной точкой объезда стал вокзал на платформе «Электросталь». От жителей поступает много обращений по поводу неудовлетворительного состояния вокзала. Глава г. о. Электросталь Филипп Ефанов отметил, что за чистоту и ремонт здесь отвечает ОАО «РЖД». Администрация городского округа предпримет все возможные меры для усиления контроля и межведомственного взаимодействия с коллегами.

Также в рамках объезда была проверена территория дворов на улице Красной. Основным запросом, поступившим от жителей, стало обустройство парковочных мест. Эти мероприятия планируется реализовать в рамках дополнительных работ в следующем году. Кроме того, были зафиксированы замечания по уборке мусора. Соответствующие предписания были немедленно направлены исполнителям для оперативного устранения нарушений и поддержания должного санитарного состояния на территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.