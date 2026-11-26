На приеме жители подняли вопросы увековечения памяти почетных жителей, работы ЖКХ, жилищных условий и поддержки семей участников специальной военной операции. Участники смогли напрямую рассказать главе Электростали Филиппу Ефанову о своих трудностях и получить обратную связь.

Один из жителей обратился по поводу подтопления подвала. По итогам обращения глава поручил выехать на место, оценить ущерб, выявить и устранить причины подтопления.

К вопросам, требующим дополнительной проработки, подключат профильных специалистов и определят конкретные пути решения. Ефанов подчеркнул, что диалог с жителями помогает оперативно реагировать на их запросы. По его словам, за каждым обращением должны следовать конкретные действия и результат, а ни одна проблема не должна остаться без внимания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.