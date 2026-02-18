Глава Электростали поздравил блокадницу с днем рождения

Эрна Викторовна родилась в 1939 году в Ленинграде. Ей было меньше трех лет, когда началась блокада, но в памяти осталось много воспоминаний. Большинство из них сразу навевают ужас, в глазах проступают слезы.

Всю блокаду Эрна Викторовна прожила с мамой и старшими сестрами в Ленинграде.

После завершения Великой Отечественной войны, Садовникова окончила школу с медалью и поступила на химико-технологический факультет Ленинградского технологического института. В 1962 году, по распределению, попала в ЭНИТИ, сейчас НПО «Неорганика», в городском округе Электросталь.

Филипп Ефанов душевно пообщался с Эрной Викторовной, передал ей поздравительный конверт от Президента России, вручил долгожительнице букет и подарки от городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.