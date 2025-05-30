Глава Егорьевска вручил школьникам первые паспорта гражданина РФ

Уже несколько лет первые паспорта юным егорьевцам вручают в торжественной обстановке парадного зала местного историко-художественного музея. Сообщить о желании принять участие в церемонии родители могут при оформлении заявления в МФЦ. В этот раз свои главные документы школьники получили из рук главы муниципалитета Дмитрия Викулова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот момент стал важной вехой в жизни ребят и их родителей, символизируя не только получение документа, но и вступление в новую, более ответственную стадию жизни. Желаю ребятам гордо нести звание гражданина Российской Федерации», — сказал глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

В дополнение к паспортам молодые люди получили памятные подарки. Каждому вручили экземпляр Конституции РФ и обложку для паспорта. Не забывают детям напоминать и о Пушкинской карте, воспользоваться которой можно как раз с 14 лет. Благодаря этой программе школьники могут бесплатно посещать музеи, театры и другие культурные учреждения. А в качестве своего подарка сотрудники музея предложили ребятам принять участие в экскурсии по художественному отделу.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.