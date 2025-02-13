Глава Егорьевска вручил юбилейную медаль ветерану ВОВ

В Егорьевске с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне поздравляют ветеранов. Их в муниципальном округе осталось всего 5 и каждому уделяется должное внимание со стороны администрации округа, Совета депутатов и общественных организаций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участнику ВОВ Михаилу Григорьевичу Щеголихину 97 лет. Когда началась война, ему было всего 13, а в 17 его уже призвали в армию. Война закончилась, и Михаила отправили в артиллерийский боевой полк в Житомир на борьбу с бандеровцами. Потом Михаил Щеголихин служил в Грузии, Азербайджане и Армении.

После демобилизации в 1950 году Михаил Григорьевич работал на строительстве Торфопредприятия в Шатурском районе, а затем на Шатурской ТЭС. В 1974 году переехал в Егорьевский район, где работал крановщиком в УМ-71.

Глава муниципалитета поздравил ветерана с 80-летием Великой победы и вручил ему юбилейную медаль.

«Михаил Григорьевич, родился в 1927 году и прошел долгий и непростой жизненный путь. Его история — это пример мужества и стойкости. Низкий поклон Михаилу Григорьевичу и всем ветеранам за их жизненный подвиг и неоценимый вклад в Победу! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия!» — сказал глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

У ветерана двое детей, трое внуков и 5 правнуков, которые любят и заботятся о нём. Дочь ветерана Валентина делится, покупать дорогостоящие лекарства помогает депутат Мособлдумы. Всегда готовы оказать поддержку и в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский». Слова благодарности Валентина передает его директору Лидии Головушкиной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.