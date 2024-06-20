Глава Дубны встретился с подрядчиками, работающими в городе

В Дубне реализуется рекордное количество масштабных проектов: благоустройство улицы Центральной, строительство 12-километровой велодорожки «Дубненская кругосветка», замена сетей горячего водоснабжения и отопления, капитальный ремонт школы № 1 и многие другие. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заседания строительного штаба проводятся дважды в месяц. На них руководители подрядных организаций рассказывают о проделанной работе и о планах на ближайшее время.

«Сегодня у нас были представлены не только главные ключевые подрядные организации города, но и наши коммунальные службы, компании, предприятия, которые так или иначе пересекаются с проектами, участвуют в согласовании. На заседании строительного штаба мы стараемся оперативно, в режиме реального времени, решить многие вопросы, чтобы не сбавлять темпов, которые мы уже задали», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

Почти каждую неделю в Дубне стартуют новые крупные проекты. В этом сезоне предстоит благоустройство сквера имени Павла Журавлёва, а также ремонт кровли Дворца культуры «Октябрь».

«Неоднократно от жителей Левобережья слышал о том, что Дворец культуры «Октябрь» красивый, современный. Но чтобы начать даже текущий ремонт, в первую очередь надо обратить внимание на кровлю. Мы вместе с министерством культуры Московской области при поддержке нашего губернатора данные работы в ближайшие две недели начнём», — отметил Максим Тихомиров.

Следующая встреча состоится через две недели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.