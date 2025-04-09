Глава Дубны Тихомиров проверил ход ремонта здания детской школы искусств

В здании Дубненской детской школы искусств подрядчик перешел от демонтажных работ к строительным. Еще снаружи можно оценить высокий темп ремонта — фасад здания готов к утеплению и дальнейшей покраске. Строители приступят к этому, после того как завершатся работы по укреплению фундамента. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Дубны Максим Тихомиров выехал на этот важный для жителей объект, с подрядчиком обошел всю школу, чтобы оценить, есть ли риски или реконструкция идет в соответствии со сроками проекта.

В здании проверку начали с третьего этажа — здесь уже заменили все окна, установили перегородки — они шумоизоляционные, как и требуется в подобных учреждениях. Стены готовы к финальным работам.

«Отдельно хочу отметить чистоту на объекте. Это, безусловно, важное здание для многих поколений дубненцев. Приятно видеть, что и подрядчик относится к зданию бережно и с пониманием», — отметил Тихомиров.

Он заглянул в кабинеты, оценил заливку полов, уточнил, как планируется проводить работы по электрике. На двух этажах строители готовы приступать к чистовым, отделочным работам. Уже в ближайшее время начнется монтаж кровли — она будет выполнена из металлочерепицы. В здании, которому почти 70 лет, ремонт завершат уже в этом году. Планируется, что здесь обновят не только помещение, но и мебель.

Работы ведутся по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.