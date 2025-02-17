Глава Дубны провел встречу с жителями во дворе

Руководитель городского округа Дубна Максим Тихомиров провел встречу с жителями во дворе домов 29 и 31 на улице Карла Маркса. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во дворе домов 29 и 31 на улице Карла Маркса заменят асфальт, причем до входов в подъезды. Здесь появятся парковые диваны со спинками, урны, современные фонари, новая детская площадка и тренажеры для воркаута. В двух этих домах проживают более тысячи человек. Вместе с жителями решили несколько вопросов, например, не расширять парковки. Одна из просьб, озвученных на этой встрече — привести в порядок зелёные насаждения: убрать опасные деревья, подравнять разросшиеся кусты.

Жители благодарят команду главы Дубны за встречи в таком формате. Говорят, получается конструктивный диалог. Кроме того, удобно получать ответы на вопросы сразу и из первых уст.

«Взяли в работу и текущие задачи. Скоро вернемся, чтобы исполнить наказы жителей», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

К работам по благоустройству дворов планируют приступить уже в конце весны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.