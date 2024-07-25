Глава Дубны Максим Тихомиров вручил полицейским медали МЧС России
Фото - © Пресс-служба Администрации городского округа Дубна
Руководитель городского округа Дубна Максим Тихомиров вручил на торжественном приеме, посвященном Дню города Дубны, медали МЧС России «За спасение погибающих на водах» старшему сержанту полиции Михаилу Малышеву и прапорщику полиции Дмитрию Бакину, которые в феврале 2023 года героически спасли ребенка, упавшего в Волгу.
9 февраля находившийся на дежурстве экипаж полиции проезжал по мосту через Волгу. Полицейские увидели, как с моста прыгнул ребенок. Оценив обстановку и поняв, что мальчик упал в воду, сотрудники полиции незамедлительно приняли решение о спасении утопающего. Вытащив ребенка из ледяной воды, на служебной машине доставили его в Дубненскую городскую больницу. В приемный покой пострадавшего Михаил Малышев нес на руках, так как самостоятельно тот идти не мог. При падении мальчик получил серьезные травмы и обморожение, но благодаря успешному лечению и заботе врачей, поправился и сейчас совершенно здоров.
«Считаю, что смелость, отвага и самоотверженность — это редко встречающиеся качества, и я рад, что сегодня мне выпала честь наградитьлюдей, спасших не просто жизнь человека, но ребенка. Спасибо вам за ваше неравнодушие и желание помочь. Только благодаря вам ребенок был спасен и вовремя доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь», —Глава города выразил искреннюю благодарность спасателям.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».
«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.