Глава Дубны Максим Тихомиров оценил ход ремонта мемориала «Братские могилы»

В Дубне продолжают приводить в порядок мемориал «Братские могилы», который станет точкой притяжения жителей в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава наукограда Максим Тихомиров отмечает, что это важный объект. Поэтому регулярно здесь бывает. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вышел на объект, чтобы убедиться — рисков нет, работы подрядчик проводит качественно, аккуратно. За порядком на территории следит. Председатель Совета ветеранов Наталья Шувикова в целом высоко оценила качество работ и попросила дополнительно обустроить перила для лестницы за сценой. Сделаем! Нашим ветеранам, который в День Победы будут выступать, должно быть комфортно и безопасно! Знаю, многие дубненцы переживали за состояние мемориала. Работы мы начали еще в конце прошлого года. В феврале совместно с депутатами Совета депутатов приняли решение о выделении средств, в марте провели конкурсные процедуры», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Сейчас строители завершили демонтаж и уже приступили к укладке плитки. Хотя контракт рассчитан до 30 апреля, планирует обновить мемориал на неделю раньше.

«Вижу, что все делается и глава лично контролирует, а значит, все будет здорово», — говорит председатель cовета ветеранов г. о. Дубна Наталья Шувикова.

Также силами МБУ «ЖКУ» привели в порядок территорию вокруг мемориала — убрали сухостой и поврежденные короедом сосны. Отремонтировали освещение. Особое внимание в этом году уделят восстановлению надписей на памятных плитах, обновят звезду и изображение воинов. Пока строители идут с опережением сроков.

Глава региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.