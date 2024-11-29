Глава Домодедово вручила 7 юным жителям округа их первые паспорта РФ

В городском округе Домодедово традиционно проходит вручение паспортов 14-летним жителям в торжественной обстановке. Приглашенными на это важное мероприятие становятся родители и близкие ребят, а также руководители городского округа. Так, 7 юных домодедовцев получили свои первые паспорта — самый главный документ гражданина в РФ — из рук главы городского округа Евгении Хрусталевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорогие ребята, у вас появились новые права и обязанности. Говоря юридическим языком, вы стали ограниченно дееспособными. Помните об этом, принимая важные решения в вашей жизни — теперь ответственность несете вы сами. Самое главное пожелание вам от нас, от взрослых, — никогда не переставайте мечтать, желать и реализовывать свои мечты. А мы стараемся поддерживать вас. Поздравляю и искренне желаю успехов во всем!» — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.