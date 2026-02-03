Глава Домодедово потребовала подтвердить готовность оснащения детсада «Волна»

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева провела выездную проверку нового детского сада «Волна» в жилом комплексе «Прибрежный парк», который готовится к сдаче в эксплуатацию. Объект находится на финальной стадии подготовки и в ближайшее время должен быть передан муниципалитету, сообщила пресс-служба администрации округа.

Вместе с заместителем главы Юлией Терещенко и председателем Совета депутатов Леонидом Ковалевским глава округа осмотрела помещения детского сада и проконтролировала ход завершающих работ. Строительно-монтажные работы на объекте завершены, сейчас идет поставка и сборка мебели, оборудования, техники, текстиля и игрушек.

В ходе осмотра Евгения Хрусталева акцентировала внимание на вопросах комплектности учреждения. Представители застройщика сообщили, что на данном этапе завершается оснащение групповых помещений и пищеблока предметами быта и инвентарем. После выполнения всех поставок объект будет передан администрации городского округа. Глава округа потребовала предоставить документальное подтверждение наличия и оплаты всего предусмотренного проектом оснащения, а также соблюдения сроков поставок. По ее словам, детский сад должен быть сдан полностью укомплектованным и готовым к приему детей без доработок после ввода в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию детского сада «Волна» позволит обеспечить дополнительными местами семьи, проживающие в ЖК «Прибрежный парк», и станет важным элементом развития социальной инфраструктуры микрорайона. Открытие учреждения планируется в начале марта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.