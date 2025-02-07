Глава Домодедово поделилась планами развития микрорайона Белые Столбы на год

На ежегодном отчете перед населением в микрорайоне Белые Столбы глава Домодедово Евгения Михайловна Хрусталева рассказала жителям о перспективных планах развития территории на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Планируется комплексное благоустройство территории жилого комплекса «Руполис-Растуново»: отремонтируют тротуары, реконструируют детскую и спортивную площадки, установят новую детскую площадку по программе Губернатора. Также в 2025 году в микрорайоне Белые Столбы сделают пешеходную дорожку от улицы Свободы до улицы Станционная. Будет проведено устройство наружного освещения по улице Спортивной. И также проведут капитальный ремонт водопроводной сети на улице Геологов, дом 2 и капитальный ремонт тепловых сетей за домом 8а на улице Геологов.

Отчеты и приемы пройдут в каждом микрорайоне и административном округе Домодедово.