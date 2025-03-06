Глава Домодедова рассказала об ожидаемых преобразованиях в Ямском а/о в 2025 году

В городском округе Домодедово каждую неделю проходят отчеты и выездные приемы в микрорайонах и административных округах. В Ямском административном округе глава Домодедово Евгения Хрусталева рассказала жителям о планируемых работах на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К 9 мая в Домодедово благоустроят территорию вблизи обелиска «Тристелла» в селе Ям. К работам приступят уже в этом месяце.

Обелиск был установлен в 1979 году в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также запланировано благоустройство 2 дворов по адресам: с. Ям, ул. Школьная, д. 16 и д. 12.

В 2025 году в Ямском а/о проведут устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в с. Ям, ул. Брестская от д. 1 до детской площадки и ул. Западная от д. 15 до д. 46А.

Сотрудники администрации провели также выездной прием жителей Ямского а/о. В основном обращения касались ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, электроснабжения. Некоторые вопросы решили на месте, остальные взяли в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.