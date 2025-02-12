Глава Домодедова рассказала о планах развития мкр Северный на 2025 год

В городском округе Домодедово продолжаются отчеты перед населением. В этот раз встреча прошла в микрорайоне Северный. Глава Домодедово Евгения Михайловна Хрусталева рассказала жителям о перспективных планах развития территории на 2025 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году планируется заменить детские площадки во дворах: Каширское ш., д. 34; ул. Ломоносова, д. 10. Также Евгения Михайловна рассказала об ожидаемом благоустройстве дворовых территорий по адресам: 1-й Московский проезд, д. 16А; ул. Новомосковская, д. 2; ул. Лесная, д. 1; ул. Гагарина, д. 15,15/1. Будет проведено устройство систем наружного освещения ул. Дачная от ул. 3-го Московского пр-да до ул. Гагарина.

Проведут устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения на пешеходной дорожке от ул. 1-я Коммунистическая, д. 38 до ул. Дачная. Также в 2025 году в микрорайоне Северный заменят неэнергоэффективные светильники наружного освещения на светодиодные светильники по Каширскому шоссе в черте города, а также проведут модернизацию шкафов управления. В планах заменить покрытие на футбольном поле, установить новое освещение на поле и обновить резиновое покрытие на беговых дорожках городского стадиона «Авангард».

Глава Домодедово сообщила о планируемой замене освещения на футбольном поле стадиона «Темп» и замене асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге по улицам 1-й и 2-й Коммунистической вдоль стадиона «Авангард».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.