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Глава Домодедова рассказала о капительном ремонте плотин в городском округе

МБУ городского округа Домодедово «Комбинат благоустройства» проводит мероприятия по обеспечению безопасного функционирования 7 плотин в Домодедово, которые затем войдут в программу капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Администрация осмотрела все плотины в городском округе, находящиеся в муниципальной собственности. По результатам обследований определили комплекс первоочередных работ на 7 плотинах. Они должны быть завершены до 15 октября», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Работы проводятся на объектах: р. Сушка, д. Красное (у пруда № 1) р. Сушка, д. Красное (у пруда № 2) р. Злодейка, д. Курганье р. Востец, д. Ляхово р. Речица, с. Вельяминово р. Гнилуша, мкр. Востряково р. Гнилуша, д. Проводы Будут убраны деревья и кустарники с откосов плотин, установлены сорозащитные решётки, ограждения, очищены от мусора водопропускные трубы, подводящие и отводящие русла, произведен окос травы.

Капитальный ремонт этих плотин планируется провести в 2026–2027 годах по региональной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.