Глава Домодедова проверила готовность дорожной техники округа

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева 18 мая проверила готовность предприятия «БлагоСервис» к выполнению муниципальных контрактов и обсудила содержание дорог. В ходе визита подтвердили укомплектованность штата и обновление парка спецтехники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Евгения Хрусталева посетила предприятие «БлагоСервис», которое отвечает за содержание улично-дорожной сети Домодедова. Во время встречи с генеральным директором Аршаком Давтяном руководство подтвердило готовность компании к работе по муниципальным контрактам.

Парк спецтехники предприятия насчитывает 107 единиц, часть машин обновили. Штат сотрудников полностью укомплектован. Сейчас на базе проводят плановый ремонт зимней техники, чтобы обеспечить ее готовность к началу сезона. Глава округа осмотрела производственные помещения, пообщалась с коллективом и оценила состояние оборудования.

«Для нас важно, чтобы все службы, отвечающие за содержание дорог и общественных пространств, работали на опережение. Подготовка техники, контроль качества работ и оперативное реагирование напрямую влияют на комфорт и безопасность жителей», — отметила Евгения Хрусталева.

Глава округа подчеркнула необходимость системного подхода к организации работ.

Отдельно на встрече с директором комбината благоустройства Дмитрием Негорожиным обсудили повышение эффективности содержания дорог и территорий. По итогам сформировали предложения о приоритетном ремонте участков возле школ, поликлиник, парков и скверов, усилении контроля за подрядчиками и информировании жителей о планируемых и текущих работах, в том числе с помощью информационных стендов. Профильным службам поручили проработать и внедрить решения в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.