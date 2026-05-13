Глава Домодедова проверила благоустройство троп и дворов

Глава Домодедова Евгения Хрусталева проверила ход работ по программе «Народные тропы» и комплексному благоустройству дворов в округе. Сейчас работы ведутся на четырех из шести запланированных участков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Евгения Хрусталева провела выездную проверку объектов, где в этом году обустраивают пешеходные маршруты и дворовые территории. Программа «Народные тропы» реализуется в Подмосковье уже пять лет по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Ее цель — создавать удобные и безопасные дорожки там, где жители ранее прокладывали их самостоятельно.

По словам заместителя начальника отдела капитального ремонта дворовых и общественных территорий администрации округа Артура Ломова, новые маршруты обустраивают во дворах, у социальных объектов, детских площадок и магазинов. Ежегодно в Домодедове благоустраивают более десяти таких участков. Перечень формируют на основе обращений жителей через соцсети, портал «Добродел», встречи в формате выездной администрации и личные приемы. Приоритет отдают территориям рядом со школами, детскими садами и другими социальными объектами.

В деревне Павловское завершили первый этап работ на участке от улицы Вокзальной до станции Ленинская, в ближайшее время начнется второй этап. В селе Ильинское у домов №3–7 установлен бортовой камень и готовится основание под тротуары. В деревне Вельяминово у домов №5–8 выполнено щебеночное основание и продолжается установка бордюров. На улице Рабочей возле домов №52–54 завершен монтаж бортового камня, далее подрядчик демонтирует старый асфальт. На этой неделе работы стартуют на улице Корнеева у домов №34А–38 и на улице Курыжова рядом с детским садом «Ласточка».

«Такие маршруты появляются там, где они действительно нужны жителям. Для нас важно не просто выполнить благоустройство, а сделать передвижение удобным и безопасным — особенно возле школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов. Все работы держим на постоянном контроле», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

После обустройства дорожек подрядчики благоустраивают прилегающую территорию. В администрации отмечают, что программа позволяет учитывать реальные маршруты передвижения жителей и повышает комфорт городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.