Глава Домодедова провела выездную администрацию для жителей микрорайона Западный

17 февраля в микрорайоне Западный городского округа Домодедово состоялся прием жителей в формате «выездной администрации». Во встрече приняли участие глава округа Евгения Хрусталева, представители администрации, депутаты, профильные специалисты и ресурсоснабжающие организации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе приема на встречу пришли 45 жителей. Всего поступило 85 вопросов. Основная часть обращений касалась жилищно-коммунального хозяйства — 50 вопросов. Жители поднимали темы содержания многоквартирных домов, работы управляющих компаний, качества предоставления коммунальных услуг и текущих ремонтов.

Еще 13 вопросов были связаны с дорожным хозяйством, организацией транспортного сообщения и парковочным пространством.

Каждое обращение зафиксировано в установленном порядке. По ряду вопросов разъяснения даны на месте, остальные направлены в работу профильным подразделениям и ресурсоснабжающим организациям с определением сроков исполнения.

Формат «выездной администрации» позволяет жителям напрямую обсудить волнующие темы с ответственными специалистами и получить конкретные решения. Практика таких встреч будет продолжена в других микрорайонах городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.