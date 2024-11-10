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Глава Домодедова призвала не выкладывать в Сеть видео с летящими дронами

Глава городского округа Домодедова Евгения Хрусталева обратилась к жителям с просьбой не выкладывать в Сеть видеозаписи с летящими дронами украинской армии, которые атаковали Москву.

Хрусталева отметила, что атака носит массированный характер. На данный момент сбито более 30 БПЛА в небе над Московской областью. При этом система ПВО продолжает работать.

«Просим не выкладывать видео и фото с пролетами беспилотников и работой ПВО», — написала Хрусталева в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что эта информация может быть использована врагом для корректировки последующих атак. Глава Домодедова напомнила, что при обнаружении обломков беспилотника необходимо звонить по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил массированную атаку беспилотниками на регион. В результате падения обломков загорелись два частных дома.

«Сейчас сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово», — отметил Воробьев.

Пострадавшую 52-летнюю женщину с ожогами средней тяжести госпитализировали в больницу. Ей окажут всю необходимую медицинскую помощь.