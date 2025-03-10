Глава Домодедова Хрусталева вручила 26 юным жителям округа их первые паспорта РФ

Стало доброй традицией вручать первые паспорта жителям Домодедова в торжественной обстановке. Получение паспорта символизирует взросление, обретение новых прав и обязанностей, а также причастность к великой истории родной страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Получить свой первый паспорт гражданина РФ из рук главы городского округа Домодедово почетно и вполне возможно. Юноши и девушки, которые достигли хороших результатов, являются гордостью городского округа. Они получают паспорта в торжественной обстановке.

«Быть гражданином России большая честь, и вы сегодня получаете свои первые паспорта. Я вас всех поздравляю, всем удачи! Не бойтесь мечтать, не бойтесь верить в то, что вы всего достигнете. Вы точно все сможете! Поздравляю вас», — глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Поддержать виновников события пришли их родители. Этот момент запомнится каждому на долгие годы. 26 юных домодедовцев стали обладателями российских паспортов. За каждым из них — будущее страны, будущее Подмосковья и Домодедово!

Завершилась торжественная церемония гимном России.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.