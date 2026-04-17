Глава Долгопрудного проверил уборку в рамках месяца чистоты

Глава Долгопрудного Олег Сотник 17 апреля провел объезд городских территорий и оценил ход месяца чистоты и благоустройства. Вместе с заместителями и представителями служб он осмотрел улицы, скверы и общественные пространства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проверки комиссия посетила объекты на улице Парковая, Лихачевском проспекте, основных магистралях города, в Юсуповском сквере и на рыночной площади. По итогам осмотра глава округа отметил, что не полностью доволен состоянием улиц и общественных пространств.

«Город требует постоянного внимания, — отметил Олег Сотник. — Много территорий до сих пор не охвачено уборкой, а там, где недавно прошли субботники, уже снова появился мусор. Поэтому месяц чистоты будет продолжаться, и будем стремиться к тому, чтоб жители и гости Долгопрудного поняли: порядок в городе зависит не только от коммунальных служб, но и от нас самих».

Отдельно глава округа обратил внимание на ситуацию на пристанционной площади. Он сообщил, что поручил усилить взаимодействие с РЖД, на чьих землях находятся неэстетичные и неопрятные строения.

Среди приоритетных задач также названы обрезка кустарников, опиловка сухостоя, более тщательная уборка дорог и приведение в порядок внешнего вида коммерческих объектов.

«Наведение порядка в городе — это неотъемлемая и постоянная часть нашей работы, — резюмировал Олег Сотник, — будем ее продолжать, чтоб Долгопрудный преображался с каждым днем».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.