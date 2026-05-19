Глава Долгопрудного проверил ремонт домов и дворов

Объезд городских территорий провел 18 мая глава Долгопрудного Олег Сотник. Он проверил капитальный ремонт многоквартирных домов, состояние дворов и пешеходных дорожек и пообщался с жителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с профильными заместителями и руководителями городских служб Олег Сотник оценил ход капитального ремонта МКД и обновления пешеходных маршрутов. Также он осмотрел дворовые территории и обсудил с жителями вопросы благоустройства.

Горожане обратили внимание на необходимость обустройства спортивных площадок и ливневой канализации, а также на опиловку деревьев. Глава округа подчеркнул, что ремонт домов и приведение в порядок прилегающих территорий не должны проводиться в разное время.

«Исполнители взяли хороший темп по капитальному ремонту. И это позволяет планировать последующие работы по благоустройству придомовых территорий, чтобы жители, выходя из отремонтированного дома, попадали в уютный красивый двор. Для этого я уже дал ряд поручений. Проверка их исполнения и хода ремонта будет проводиться раз в две недели. Наша задача — до 1 сентября выполнить максимальный объем работ и сократить период неудобств для жителей», — отметил Олег Сотник.

Он добавил, что контроль за выполнением поручений будет регулярным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.