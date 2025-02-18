Глава Долгопрудного посетил школу № 10 с рабочим визитом

Школа № 10 была открыта в Долгопрудном в 1976 году. Сегодня — это целый комплекс, состоящий из четырех зданий: школы и трех детских садов. На данный момент здесь учатся свыше 1 тыс. школьников и порядка 1 тыс. дошкольников. Сегодня, 18 февраля, глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин ознакомился с работой образовательного комплекса, сообщает пресс-служба администрации округа.

В следующем, 2026 году, школа № 10 отметит 50-летие. За это время здесь сложились замечательные традиции преемственности. Директор школы Мария Рыкова, ее заместители и некоторые учителя — выпускники родного образовательного учреждения.

Роман Истомин познакомился с педагогическим коллективом, осмотрел помещения школы: классы, столовую, танцевальные, спортивный и актовый залы. А также музей, который был открыт в школе в 2002 году, и в котором сейчас дети и педагоги не только сохраняют память героев ВОВ, но и плетут маскировочные сети для современных героев СВО.

Одним из дошкольных отделений образовательного комплекса школы № 10 является детский сад № 4 «Рябинка». Это один из самых посещаемых садов Московской области! Очень многие родители города хотят, чтобы их ребенок воспитывался именно в этом саду.

Помимо обычных деток, как рассказала руководитель сада Татьяна Матвеева, здесь занимаются также детьми с особенностями развития. Для этого в учреждении есть многое: специалисты, логопедические кабинеты, изостудия, лаборатория интеллекта. И даже комната культуры Индонезии — с этой страной у «Рябинки» давнее и теплое сотрудничество.

«Здесь трудится коллектив профессионалов, который добивается высоких результатов. В этой связи важно со стороны руководства округа обеспечить в школе достойные условия, — сообщил Роман Истомин. — Капитальный ремонт здания школы уже включен в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2027 год. А здание дошкольного отделения № 1 (Лихачевское шоссе, д. 16) и корпус ДОУ № 21 (пр-т Пацаева, 20) согласованы Министерством образования для включения в формирующуюся программу капремонта на 2029 и 2030 годы соответственно».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.