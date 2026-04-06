Глава Дмитровского округа проверил Буденновец и встретился с волонтерами

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 4 апреля посетил поселок совхоза «Буденновец», где проверил состояние домов и благоустройство, пообщался с жителями и волонтерами. По итогам объезда он дал поручения профильным службам и пообещал проработать транспортные вопросы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочая поездка началась с осмотра мемориала павшим в Великой Отечественной войне. На памятнике высечены сотни фамилий сельчан, за объектом ухаживают жители и школьники, а 9 Мая здесь проходят торжественные мероприятия.

Во время объезда Михаил Шувалов обратил внимание на содержание многоквартирных домов. Заместителю главы Игорю Крулю поручено разобраться с управляющей компанией и навести порядок. Также будут устранены замечания по содержанию детской игровой площадки.

Глава округа встретился с волонтерской группой из 21 человека. В нее входят жители «Буденновца», села Вороново и соседних СНТ, в основном люди серебряного возраста. Координатор Светлана Дашкова рассказала, что добровольцы сплели 100 маскировочных сетей, изготавливают окопные свечи и другие необходимые вещи.

Жители обратились с просьбой обустроить дорогу к кладбищу в Воронове и добавить дневной рейс автобуса №53 с корректировкой утреннего расписания для удобной пересадки на электрички в Дмитрове. Глава округа пообещал направить предложение в Мострансавто.

Также делегация посетила Дом культуры, где ознакомилась с работой театрального класса и изостудии.

«Мы объехали поселок вместе с моими заместителями, чтобы видеть проблемы на месте. Такие выезды проходят регулярно. Все замечания по благоустройству взяты на контроль. Отдельное спасибо волонтерам «Буденновца» за самоотдачу и труд», — отметил Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.