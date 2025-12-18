Глава Дмитровского округа посетил распределительный центр «Северная Звезда»

Директор центра Юлия Туркина провела экскурсию по комплексу, подробно рассказала Михаилу Николаевичу об инновациях, применяемых в работе.

«Северная Звезда» входит в десятку крупнейших налогоплательщиков округа и насчитывает более 450 сотрудников.

Это самый инновационный и автоматизированный склад в компании «Лемана ПРО». Он обслуживает всю федеральную сеть магазинов — 111 торговых точек от Калининграда до Владивостока, а также один магазин и 15 дистрибуционных складов в Казахстане.

За шесть лет с момента открытия — в октябре 2019 года — РЦ «Северная Звезда» стал одним из самых современных складских комплексов в Московской области. Высокий уровень культуры производства, особое внимание к вопросам промышленной безопасности и охраны труда, внедрение передовых автоматизированных решений, роботизированных систем, а также активное внедрение в работу искусственного интеллекта позволили максимально оптимизировать работу всех подразделений комплекса.

Так, трехмерная автоматизированная система перемещения и хранения грузов ADAPTO значительно ускорила обработку товаров: общая пропускная способность достигла 200 палет или 7,4 тысячи коробок в час.

Совместно с командой «Яндекс Роботикс» на предприятии внедрен робот-депалетайзер с искусственным интеллектом, способный разбирать палеты с коробками разных размеров), укладывая их на конвейер. Производительность робота — 300 коробок в час.

На территории комплекса также задействованы:

— 10 автономных мобильных роботов-погрузчиков (FMR),

— палетный диспенсер — автомат для подачи пустых палет из накопительного бункера,

— мобильный палетообмотчик,

— три телескопических конвейера.

Благодаря высокой степени автоматизации и четко выстроенной логистике, за сутки в РЦ обрабатывается более 600 транспортных средств и свыше 20 тысяч палет. Среднее время оборота товара — от приемки до отправки — составляет всего 18 часов.

«В перспективе мы планируем дальнейшее повышение производительности за счет внедрения новых технологий, автоматизированных решений и искусственного интеллекта», — отметила Юлия Туркина.

Планы у компании амбициозные: расширить парк роботов для беспилотного перемещения грузов и к 2030 году выйти на 80% автоматизации.

После ознакомления с производственными мощностями Михаил Шувалов провел встречу с представителями коллектива.

«Было очень интересно познакомиться с вашим распределительным центром, где все организовано максимально эффективно: с бережным отношением к персоналу, заботой об экологии и внедрением передовых технологий», — подчеркнул глава Дмитровского муниципального округа.

Михаил Николаевич вручил благодарственные письма:

— Юлии Туркиной, директору распределительного центра,

— Игорю Ждановскому, руководителю отдела по предотвращению нештатных ситуаций,

— Семену Стулову, бригадиру,

— Татьяне Щербаковой, оператору базы данных,

— Евгению Варенцову, оператору склада,

— Денису Белоусову, оператору штабелера,

— Владимиру Чернышову, специалисту по предотвращению нештатных ситуаций.

«Впечатлен, как здесь гармонично взаимодействуют люди и роботы. Все продумано до мелочей: уровень автоматизации, логистическая организация, внедрение искусственного интеллекта. Наш губернатор Андрей Воробьев недаром отмечает, важность применения ИИ в работе современных предприятий», — отметил Михаил Шувалов.

