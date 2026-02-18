Глава Дмитровского округа отрегулировал светофор в Яхроме по просьбе жителей

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 16 февраля провел личный прием граждан, на котором жители Заречья попросили отрегулировать светофор на Дмитровском шоссе в Яхроме из-за изменений транспортных потоков после закрытия Рогачевского моста. Вопрос был решен на следующий день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На личном приеме 16 февраля жители Заречья обратились к главе Дмитровского округа Михаилу Шувалову с просьбой скорректировать работу светофора на Дмитровском шоссе в районе Яхромы. После закрытия Рогачевского моста изменились транспортные потоки, что вызвало неудобства для автомобилистов. Михаил Шувалов пообещал проработать вопрос с сотрудниками ДПС, и уже на следующий день настройки светофора были изменены. Это должно сделать движение удобнее и безопаснее, а также снизить количество пробок.

Жители также поинтересовались возможностью разрешить проезд по Рогачевскому мосту собственникам недвижимости, чьи участки находятся по другую сторону. Глава округа пояснил, что мост перекрыт из-за просадки подъездных путей, и безопасность людей остается приоритетом. По информации министерства транспорта Московской области, открытие двухполосного моста запланировано на 2027 год. Работы по реконструкции продолжаются: специалисты завершают монтаж свай, подпорных стен и насыпей, а также ведут мониторинг состояния действующего моста.

Жители поселка ДЗФС пожаловались на протекающую кровлю в доме № 20, которая не была устранена после текущего ремонта. Дом включен в программу капитального ремонта на 2028 год. Михаил Шувалов поручил управляющей компании провести обследование здания и рассмотреть возможность ускорения ремонта.

Глава округа отметил, что личные приемы позволяют напрямую решать важные вопросы жителей и делают округ комфортнее для жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.