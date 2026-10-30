Глава Дмитровского округа наградил волонтеров благодарственными письмами

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов в День добровольца Подмосковья встретился с активистами волонтерского движения и вручил им благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Движение «Волонтеры Подмосковья» развивается пять лет. В Дмитровском округе к нему присоединились более 300 жителей. Они помогают бойцам и их семьям, собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети и решают бытовые проблемы земляков. Михаил Шувалов поблагодарил добровольцев за бескорыстную помощь и поддержку жителей.

Благодарственные письма получили: — Тамара Школина и Наталья Грибкова — группа «Материнские руки», Дмитров; — Наталья Захарова — мама участника СВО, координатор пункта плетения сетей «Группа «Надежный тыл»», Яхрома; — Светлана Дашкова — мастерская «Сети Zащиты СВОих», поселок совхоза «Буденновец»; — Вера Зайцева — группа «Крепкий тыл», пункт сбора гуманитарной помощи в деревне Слободищево; — Залина Соблирова — координатор общественной организации «На защиту Родины, по ZOVу сердца», поселок Деденево; — Екатерина Старостина — председатель Внуковского совета ветеранов, пункт сбора гуманитарной помощи в микрорайоне Внуковский Дмитрова; — Виктор Колосов — участник СВО, доброволец и активный участник сбора гуманитарной помощи; — Нина Смирнова — председатель Дмитровской территориальной (районной) организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, Дмитров.

Волонтеры поблагодарили главу округа за поддержку. Светлана Дашкова отметила содействие в организации дополнительного рейса автобуса № 53 «Дмитров — Вороново» и помощь жительнице села Вороново, у которой недавно сгорел дом. Екатерина Старостина — благоустройство микрорайона Внуковский.

Депутат совета депутатов округа Виктор Колосов от лица офицеров и бойцов своего подразделения поблагодарил добровольцев. Он помогает жителям Донбасса с 2014 года, собирает помощь бойцам с 2022 года. По его словам, став участником СВО, он в полной мере осознал, как сети, гостинцы, лес, письма и рисунки из родного края дают бойцам силы и веру.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.