Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов провел личный прием жителей

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов провел первый в этом году личный прием граждан, на котором обсудил вопросы капитального ремонта, благоустройства дворов и состояния дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе личного приема жители дома №1 по Советской улице в Дмитрове обратились к Михаилу Шувалову с просьбой включить их дом в план капитального ремонта инженерных коммуникаций. По словам заявителей, необходимые документы были поданы еще в 2024 году, однако сроки работ неоднократно переносились областным фондом капремонта.

Михаил Шувалов поручил Дмитровскому управлению ЖКХ взять вопрос на контроль и сопровождать заявку на уровне области. Он отметил, что включение домов в план работ и утверждение сроков находится в ведении областного фонда.

Также жители обсудили с главой округа возможность установки шлагбаума во дворе. Им разъяснили, что решение принимается на собрании собственников, а расходы на установку и содержание ложатся на жильцов. Муниципалитет выразил готовность поддержать инициативу.

Жительница деревни Новинки попросила отремонтировать дорогу к новым домам и установить освещение. Заместитель главы округа Юрий Головков сообщил, что ремонт дороги запланирован на 2027 год, а вопрос освещения будет рассмотрен уже в этом году при наличии средств. После схода снега чиновники выедут на место для оценки ситуации.

Все обращения граждан были рассмотрены, по каждому назначены ответственные исполнители. Михаил Шувалов подчеркнул важность личных приемов для прямого диалога с жителями и отметил, что контроль за исполнением поручений остается за ним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.